Глава военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления

Киевские власти не смогут получить поставки истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

Он отметил, что Украине не стоит ожидать быстрого разрешения вопроса по поставкам до тех пор, пока она не завершит контрнаступление своими вооруженными силами. Предпосылками такого прогноза глава военного комитета НАТО отметил необходимость в обучении пилотов и техспециалистов, а также обеспечение логистической организации для самолетов.

В этот же день представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат отметил, что страна зависит от Запада в вопросе поставок истребителей F-16 и поэтому не хочет на него давить. Он добавил, что в настоящий момент ведется работа над поиском военно-воздушных баз, центров подготовки и обслуживания в Европе и США.

Ранее, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года.

Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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