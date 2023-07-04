Реклама
Прямой эфир
Общество
В Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропорта Внуково
Мир
На Западе призвали Зеленского вернуться к обещаниям 2019 года
Мир
Китай призвал Японию отказаться от сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Общество
Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в ряде регионов
Общество
Спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 10%
Общество
Площадь лесных пожаров в Якутии достигла 97 тыс. га
Армия
«Росатом» получит 300 млн рублей на закупку БПЛА для Северморпути
Армия
ВС РФ пресекли действия разведгруппы ВСУ на запорожском направлении
Общество
ВНИИ ГОЧС предупредил о возможном выбросе пепла вулканами Шивелуч и Эбеко
Мир
Количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом
Мир
Посольство РФ назвало ответным шагом ограничения против дипмиссии США
Мир
Политолог указал на лицемерие Запада в арабо-израильском конфликте
Сюжет:

Глава военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления

Глава военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевские власти не смогут получить поставки истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

Он отметил, что Украине не стоит ожидать быстрого разрешения вопроса по поставкам до тех пор, пока она не завершит контрнаступление своими вооруженными силами. Предпосылками такого прогноза глава военного комитета НАТО отметил необходимость в обучении пилотов и техспециалистов, а также обеспечение логистической организации для самолетов.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

В этот же день представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат отметил, что страна зависит от Запада в вопросе поставок истребителей F-16 и поэтому не хочет на него давить. Он добавил, что в настоящий момент ведется работа над поиском военно-воздушных баз, центров подготовки и обслуживания в Европе и США.

Ранее, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года.

Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023