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Политолог указал на лицемерие Запада в арабо-израильском конфликте

Политолог указал на лицемерие Запада в арабо-израильском конфликте

Политолог Светов указал на лицемерие Запада в арабо-израильском конфликте
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
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Отношение к конфликту Израиля и Палестины наглядно демонстрирует лицемерие коллективного Запада. Об этом во вторник, 4 июля, рассказал «Известиям» политолог Юрий Светов.

«Большинство стран относятся с пониманием, когда израильтяне применяют военную силу для решения проблем конфликта, который у них есть с Палестиной. То есть то, за что Россию жестко критикуют, Израилю прощается. «Это другое», как они трактуют», — пояснил он.

Таким образом Светов прокомментировал информацию о том, что накануне израильская армия ввела войска в приграничный город Дженин у Палестины. Основной удар пришелся на лагерь, в котором, как утверждали официальные лица Израиля, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

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Кроме того, эксперт усомнился в том, что арабо-израильские противоречия будут решены в ближайшее время. По его словам, урегулированию мешает тот факт, что каждая сторона полагается на некоего союзника, который сможет обеспечить безусловную победу. В этой связи, каких бы компромиссов не удалось достичь, перемирие будет шатким.

3 июля израильский политолог, бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин заявил в беседе с «Известиями», что ни Израиль, ни Палестина не хотят вступать в серьезное противостояние друг с другом.

Телеканал Al Jazeera в тот же день сообщил, что во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. Еще 13 человек пострадали, некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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