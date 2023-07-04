Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 4 июля рассказал, что жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов не рекомендуется в ближайшие дни выходить на улицу в полуденные часы из-за высокого ультрафиолетового индекса.

«В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах все очень серьезно с ультрафиолетовым индексом в ближайшие дни — 8–9 единиц. Здесь нужна предельная аккуратность, в полуденные часы следует оставаться в помещении. В Абхазии, Сочи и Дагестане он периодически будет достигать даже 10 единиц», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил метеоролог, в Воронежской, Липецкой, Курской, Оренбургской, Самарской областях ультрафиолетовый индекс будет достигать 6 единиц, что является высоким показателем. Он призвал оставаться в полуденные часы в тени, носить одежду с длинным рукавом, шляпы, использовать солнцезащитный крем.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что воздух в Москве к концу следующей недели может прогреться до +25…+30 градусов.