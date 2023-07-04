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Президент Венесуэлы назвал птицу причиной катастрофы истребителя ВВС

Президент Мадуро: птица стала причиной катастрофы истребителя ВВС Венесуэлы
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frederico Brasil
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Многоцелевой истребитель Су-30МК2 ВВС Венесуэлы потерпел крушение после того, как в турбину попала птица. Об этом понедельник, 3 июля, рассказал президент республики Николас Мадуро.

«Предварительные результаты расследования, а также видеозаписи свидетельствуют о том, что птица попала в турбину, из-за чего произошло возгорание», — заявил он в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

В этот же день было опубликовано официальное заявление министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, где также упоминается версия о поломке двигателя Су-30МК2 из-за птицы.

Кроме того, в документе приводятся результаты вскрытия тела погибшего пилота. Эксперты установили, что причиной смерти Паулино Хосе Миллана Сабино стала «механическая асфиксия», которая могла возникнуть в результате сдавливания шеи стропами парашюта.

В свою очередь, Мадуро выразил соболезнования родственникам покойного, которому посмертно было присвоено звание бригадного генерала.

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2 июля стало известно, что в венесуэльском штате Миранда при проведении тренировочного полета разбился истребитель Су-30МК2 ВВС республики. Экипажу удалось катапультировался, однако командир воздушного судна полковник Паулино Хосе Миллан Сабино всё равно погиб.

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