Реклама
Прямой эфир
Армия
«Росатом» получит 300 млн рублей на закупку БПЛА для Северморпути
Армия
ВС РФ пресекли действия разведгруппы ВСУ на запорожском направлении
Общество
ВНИИ ГОЧС предупредил о возможном выбросе пепла вулканами Шивелуч и Эбеко
Мир
Количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом
Мир
Посольство РФ назвало ответным шагом ограничения против дипмиссии США
Мир
Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в Филадельфии
Мир
Неймара оштрафовали на $3,3 млн за создание пруда на своем участке
Армия
Российские танки уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
Армия
Лепс заплатил 1 млн рублей подбившему танк Leopard российскому бойцу
Мир
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Мир
Госдеп призвал граждан США воздержаться от поездок в Китай
Происшествия
Экстренное предупреждение объявили в четырех районах Колымы

Посольство РФ назвало ответным шагом ограничения против дипмиссии США

Посольство РФ прокомментировало ограничения против дипмиссии США в Москве
0
Фото: ТАSS/SHAWN THEW
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ограничения, которые вводились по отношению к сотрудникам дипмиссии США в Москве, всё время являлись лишь ответной реакцией на рестрикции американских властей. Об этом во вторник, 4 июля, сообщалось в комментарии посольства РФ в Вашингтоне в Telegram-канале.

В посольстве обратили внимание на то, что американские СМИ, в частности The New York Times, пишут о том, что условия, в которых работают американцы в Москве хуже, чем положение российских дипломатов в Соединенных Штатах Америки.

«Подчеркнем, что все ограничения, которые были введены по … дипмиссии США в Москве, всегда были лишь небольшим ответом на рестрикции Вашингтона, систематическое создание необоснованных случаев для нашей работы в совокупности», — отметили российские дипломаты.

Также они заявили, что американские власти поощряют украинскую диаспору мешать работе дипломатов России и спецслужбы стараются завербовать сотрудников заграничных учреждений.

«Рейдерские захваты дипсобственности, невыдача или выдача с невероятными задержками виз, в том числе членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН, регулярные отказы в выезде за пределы 25-мильной зоны, поощрение властями радикально настроенной украинской диаспоры на проведение оскорбительных акций, затрудняющих работу росзагранучреждений», — говорится в комментарии.

Всё вышеперечисленное не является полным списком американского «гостеприимства», ставшего уже обычаем, добавили в российском посольстве.

Спецслужбы США пытаются склонить дипломатов России к измене, что также естественно «вызывает законное отторжение», подчеркнули в ведомстве.

«Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?!» — написали в посольстве, подчеркнув, что сотрудники строго выполняют законы Соединенных Штатов и отстаивают национальные интересы своего российского государства, стараясь «не дать русофобам» до конца разрушить российско-американские отношения.

«Банкротство США уже наступило»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о мире на Украине, банкротстве США и битве философий

Ранее, 28 июня, глава российского МИДа Сергей Лавров назвал лукавством слова Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России. Таким образом министр прокомментировал высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Ранее в этот день в посольстве РФ в США заявили, что новый пакет американской военной помощи киевскому режиму подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение. В сообщении дипмиссии указано, что Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток.

Кроме того, 27 июня стало известно, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. Уточняется, что для достижения подобных целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. К примеру, на YouTube крутятся видеоролики с призывами к сотрудничеству с ФБР.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023