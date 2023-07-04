Посольство РФ назвало ответным шагом ограничения против дипмиссии США

Ограничения, которые вводились по отношению к сотрудникам дипмиссии США в Москве, всё время являлись лишь ответной реакцией на рестрикции американских властей. Об этом во вторник, 4 июля, сообщалось в комментарии посольства РФ в Вашингтоне в Telegram-канале.

В посольстве обратили внимание на то, что американские СМИ, в частности The New York Times, пишут о том, что условия, в которых работают американцы в Москве хуже, чем положение российских дипломатов в Соединенных Штатах Америки.

«Подчеркнем, что все ограничения, которые были введены по … дипмиссии США в Москве, всегда были лишь небольшим ответом на рестрикции Вашингтона, систематическое создание необоснованных случаев для нашей работы в совокупности», — отметили российские дипломаты.

Также они заявили, что американские власти поощряют украинскую диаспору мешать работе дипломатов России и спецслужбы стараются завербовать сотрудников заграничных учреждений.

«Рейдерские захваты дипсобственности, невыдача или выдача с невероятными задержками виз, в том числе членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН, регулярные отказы в выезде за пределы 25-мильной зоны, поощрение властями радикально настроенной украинской диаспоры на проведение оскорбительных акций, затрудняющих работу росзагранучреждений», — говорится в комментарии.

Всё вышеперечисленное не является полным списком американского «гостеприимства», ставшего уже обычаем, добавили в российском посольстве.

Спецслужбы США пытаются склонить дипломатов России к измене, что также естественно «вызывает законное отторжение», подчеркнули в ведомстве.

«Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?!» — написали в посольстве, подчеркнув, что сотрудники строго выполняют законы Соединенных Штатов и отстаивают национальные интересы своего российского государства, стараясь «не дать русофобам» до конца разрушить российско-американские отношения.

Ранее, 28 июня, глава российского МИДа Сергей Лавров назвал лукавством слова Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России. Таким образом министр прокомментировал высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Ранее в этот день в посольстве РФ в США заявили, что новый пакет американской военной помощи киевскому режиму подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение. В сообщении дипмиссии указано, что Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток.

Кроме того, 27 июня стало известно, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. Уточняется, что для достижения подобных целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. К примеру, на YouTube крутятся видеоролики с призывами к сотрудничеству с ФБР.