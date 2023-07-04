Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июля, сообщил, что по зданию украинской Службы безопасности (СБУ) в городе Сумы на севере страны был осуществлен воздушный удар.

«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.), чтобы защитить всю нашу территорию», — написал он в своем Telegram-канале.

О серии взрывов в городе Сумы на западе Украины сообщали ранее в этот день. В первый раз были сообщения о тревоге, других подробностей местные СМИ не приводили. Во второй раз воздушная тревога объявлена не была.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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