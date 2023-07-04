Группировка «Восток» отразила две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 4 июля сообщил, что российские военнослужащие отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражены две атаки противника <…>. Понеся потери в живой силе, противник отступил», — приводит его слова ТАСС.

Также в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен пикап и две гаубицы ВСУ.

Как подчеркнул Чехов, вертолеты армейской авиации поразили украинских боевиков в районе Макаровки, две боевые бронированные машины и пикап в районе Урожайного, а также минометный расчет и живую силу противника в районе Золотой Нивы. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника модели «Валькирия» и один — «Фурия».

Ранее в этот день Чехов сообщил, что ВС РФ пресекли деятельность разведгруппы ВСУ и предотвратили попытку противника провести разведку боем. Кроме того, артиллерия группировки «Восток» уничтожила танки, боевые бронемашины и буксируемые гаубицы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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