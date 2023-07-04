Политолог раскрыл причины конфликта Израиля и Палестины

Урегулирование палестино-израильского конфликта затрудняет вмешательство третьих стран. Об этом 4 июля в беседе с «Известиями» заявил политолог Юрий Светов.

Как отметил эксперт, большинство стран относится с пониманием, когда Израиль применяет военную силу по отношению к Палестине. В то время как Россию за аналогичные действия осуждают.

«Конфликт длится уже более 70 лет, и к миру никак не приближают. По моему убеждению, не приближают к миру, потому что в эту историю постоянно вмешиваются третьи силы. Именно участие третьих игроков мешает им договориться. Каждая из сторон полагает, что за ее спиной стоят такие союзники, которые помогут ей безусловно победить», — сказал Светов.

При этом политолог считает, что выхода к безусловной победе пока нет ни у одной из сторон. По его словам, даже в случае, если удастся достичь некоего перемирия, через некоторое время противостояние возобновится. Поскольку между израильтянами и палестинцами есть неурегулированные конфликты, которые будет проблематично решить миром. Например, Храмовая гора (Сион) в Иерусалиме. На ней находятся сразу несколько самых важных святынь и для иудаизма, и для мусульманства, и для христианства. Там расположены мечеть Омара, храм Воскресения Христова и Стена Плача.

Споры о принадлежности Храмовой горы продолжаются многие века, и Сион считают своим как израильтяне, так и палестинцы. Расположена гора на территории Израиля.

«Мне кажется, что этот конфликт в тупике. Он должен закончиться либо появлением политиков, которые смогут договориться между собой, несмотря на многолетнюю вражду между израильтянами и палестинцами, либо победой одной из сторон», — подытожил политолог.

Накануне израильский политолог, бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин заявил в беседе с «Известиями», что ни Израиль, ни Палестина не хотят вступать в серьезное противостояние друг с другом. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Армия обороны Израиля несколько раз нанесла авиаудары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере беженцев Дженин, чтобы противостоять угрозам.

Телеканал Al Jazeera в тот же день со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины и официальные лица сообщил, что во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. Кроме того, 13 человек пострадали, некоторые из них находится в критическом состоянии.

21 июня представители палестинской гражданской обороны заявили о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника севернее города Дженин. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильский БПЛА атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.