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ВНИИ ГОЧС предупредил о возможном выбросе пепла вулканами Шивелуч и Эбеко
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ВНИИ ГОЧС предупредил о возможном выбросе пепла вулканами Шивелуч и Эбеко

ВНИИ ГОЧС: вулканы Шивелуч и Эбеко на Камчатке и Сахалине могут выбросить пепел до 10 км
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Фото: РИА Новости/Юрий Демянчук
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Вулканы Эбеко и Шивелуч в Сахалинской области и Камчатском крае могут начать выбросы пепла на этой неделе на высоту до 10 км, в результате чего создастся опасная для полетов воздушных судов местных авиалиний ситуация. Об этом в понедельник, 3 июля, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Специалисты института отмечают, что прогнозируемые выбросы пепла вулканами Эбеко и Шивелуч на высоты от 6 до 10 км могут повлиять на сообщение по местным авиалиниям в Сахалинской области и Камчатском крае», — говорится в сообщении.

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Ранее, 27 июня, на вулкане Эбеко в 7 км от Северо-Курильска произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км.

Ранее, 13 июня, на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2 км над уровнем моря. По данным ГУ МЧС, шлейф от выброса распространился в южном направлении на расстояние более 5 км.

Эбеко — действующий вулкан высотой 1156 м, расположенный на острове Парамушир в северной части хребта Вернадского. Это один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды.

В ночь на 11 апреля произошло извержение Шивелуча. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Позднее, 15 мая, вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. Шлейф распространился в сторону Берингова моря. Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

28 мая вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов.

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