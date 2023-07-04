Пожар в Химках локализован на площади 2,5 тыс. кв. м

Пожар в помещении бывшей мебельной фабрики и в прилегающих по соседству цехах в подмосковных Химках локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«Локализация пожара в Химках на площади 2,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Вечером 3 июля в ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям» о пожаре на складе в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Уточнялось, что горит складское помещение на площади 400 кв. м. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

Позднее сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м, а потом до 2,3 тыс. кв. м.

Рядом с бывшей мебельной фабрикой в Химках, на территории которой произошло возгорание, находился печатный цех с типографией. Корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова в ночь на вторник, 4 июля, пообщалась с владельцами этого предприятия, которые оценили ущерб своего цеха в 20 млн рублей.