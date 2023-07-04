Реклама
Прямой эфир
Экономика
В магазины поступила клубника из Херсонской и Запорожской областей
Мир
Глава военкома НАТО назвал невозможной быструю отправку F-16 Украине
Общество
Социальный бизнес новых территорий России сможет получить гранты
Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике
Мир
Два человека погибли при столкновении самолета с мотоциклом в Гондурасе
Происшествия
Пожар в Химках локализован на площади 2,5 тыс. кв. м
Мир
В Британии назвали нежелательным разрыв дипотношений с РФ
Общество
Фигурантам дела «трех генералов» продлили арест до 5 сентября в Москве
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане
Мир
Устроивший стрельбу в аэропорту в Кишиневе мужчина скончался
Происшествия
Экстренное предупреждение объявили в четырех районах Колымы
Экономика
Резидентов ОЭЗ могут освободить от налога на сверхприбыль

Пожар в Химках локализован на площади 2,5 тыс. кв. м

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в помещении бывшей мебельной фабрики и в прилегающих по соседству цехах в подмосковных Химках локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«Локализация пожара в Химках на площади 2,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Стена от огня: в РФ усилят пожарный надзор за критической инфраструктурой
Вместо плановых проверок раз в четыре года контроль за важными объектами станет постоянным

Вечером 3 июля в ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям» о пожаре на складе в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Уточнялось, что горит складское помещение на площади 400 кв. м. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

Позднее сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м, а потом до 2,3 тыс. кв. м.

Рядом с бывшей мебельной фабрикой в Химках, на территории которой произошло возгорание, находился печатный цех с типографией. Корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова в ночь на вторник, 4 июля, пообщалась с владельцами этого предприятия, которые оценили ущерб своего цеха в 20 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023