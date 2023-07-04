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Два человека погибли в результате ДТП с угнанной подростком машиной в США

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Фото: ABC7
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В Нью-Йорке в США погибли два человека и еще четверо получили ранения в результате ДТП с участием угнанного автомобиля, которым, по предварительным данным, управлял подросток. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает газета The New York Post.

Черный Hyundai Elantra, который был украден в конце июня, ехал с очень высокой скоростью по Одюбон-авеню в районе Вашингтон-Хайтс в Верхнем Манхэттене в Нью-Йорке. Водитель не справился с управлением и врезался в черный джип, сообщила газета со ссылкой на полицию.

Hyundai перевернулся на бок, в автомобиле находилось пять человек.

«Водитель был ребенком. Большинству детей там было от 12 до 17 лет», — приводит газета слова человека, который пытался помочь подросткам на месте происшествия сразу после случившегося.

Спасательные службы срезали крышу перевернувшейся машины, чтобы спасти всех пострадавших.

Двое из пяти пострадавших скончались в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии.

Пятый пассажир Hyundai и водитель черного джипа находятся в стабильном состоянии и госпитализированы.

Накануне сообщалось, что автомобиль врезался в ресторан в городе Лакония штата Нью-Гэмпшир в США, в результате чего травмы получили 14 человек. У двоих диагностированы серьезные травмы ног, остальных госпитализировали с рваными ранами и ушибами.

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