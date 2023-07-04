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Синоптики спрогнозировали москвичам до +27 градусов 4 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей Московского региона во вторник, 4 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем ожидается от +22 до +27 градусов, ночью не ниже +11 градусов.

Прогнозируется юго-западный, южный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление пониженное — 748–750 мм ртутного столба.

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Ранее, 2 июля, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что 4 и 5 июля в столице осадков не ожидается, а с 5 по 9 июля прогнозируются сильные ливни и дожди из-за южного циклона. В пятницу, 7 июля, столбики термометров поднимутся до +26…+27 градусов, что на 2 градуса выше нормы, уточнил он.

Кроме того, в этот день сообщалось, что воздух в Москве к концу следующей недели может прогреться до +25…+30 градусов.

Еще 23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.

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