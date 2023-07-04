Артиллеристы ВС РФ уничтожили ЗРК «Стрела-10» украинских боевиков

Тульские артиллеристы уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 июля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллерийское подразделение десантников из Тулы занимает огневые позиции в окрестностях Артемовска (украинское название — Бахмут). На счету экипажа уничтоженные танки, артиллерия ВСУ и броневики.

«Работать нам приходится круглосуточно. <…> Наша артиллерия больше маневрирует и работает с новых точек. Поэтому противнику больше не остается шансов, как просто стрелять не туда», — рассказал начальник штаба артиллерийского дивизиона.

Экипаж самоходно-артиллерийской установки (САУ) «Акация» получил координаты украинского расчета ЗРК «Стрела-10», который оборудовал позицию в промышленной зоне.

Точными огнем артиллеристы поразили строение, где находится противник. Снаряд пробил бетонную крышу и попал в цель. После чего произошел подрыв боеприпасов.

САУ «Акация» обладает калибром снаряда 152-мм и легко вскрывает укрепрайоны боевиков ВСУ. После точного огня расчет оперативно меняет огневую позицию.

«Машина очень хорошая, надежная. Проходимость хорошая. Никогда не подводит. Работает часто как днем, так и ночью. «Птички» летают, нужно маскироваться всегда, это для нашей безопасности. Мобильная артиллерия самоходная должна часто менять позиции для этого она и сделана», — сказал командир орудия.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили девять атак ВСУ на донецком направлении. По его словам, также уничтожены до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin американского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

30 июня военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командно-наблюдательный пункт, бронетехнику, а также скопление личного состава украинских боевиков на краснолиманском направлении.

До этого, 28 июня, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что расчет САУ «Акация» уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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