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Терапевт объяснила желание поспать в жару

Врач Романенко: желание поспать в жару объясняется замедлением физиологических процессов
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Фото: Global Look Press/Polly Wreford
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Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила желание поспать в жару замедлением физиологических процессов.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 3 июля, специалист объяснила, что во время жары организм пытается приспособиться к этой температуре и охладиться. Сделать это он может, замедлив процессы обмена веществ (кровоток, частоту сердечных сокращений) и уменьшив теплопродукцию.

«Раз всё это замедляется, человеку хочется спать. Это такой режим самосохранения организма», — отметила Романенко.

По словам специалиста, организм выделяет тепло и вырабатывает энергию, даже если человек не особо двигается и не занимается физкультурой.

Для того чтобы в жаркую погоду бороться с сонливостью, врач посоветовала пить больше воды, отмечает RT. Обильное питье приведет к большему потоотделению и, следовательно, к охлаждению организма. Спать будет хотеться меньше, пишет Pravda.Ru.

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30 июня шведский кардиолог и доцент Института экологической медицины Петтер Люнгман дал советы, как сохранить хорошее самочувствие и здоровье в жару. Так, если нет кондиционера, стоит принимать холодный душ или ванну, обернуться холодным мокрым полотенцем. Также важно пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей, сократить количество физической нагрузки, пишет «Ридус». Также в жару следует отказаться от кофе и алкогольных напитков, потому что они обладают мочегонным действием и влияют на функцию кровеносных сосудов.

27 июня завотделением респираторной медицины городской клинической больницы имени Плетнева столичного депздрава Наталья Кравченко в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредила курильщиков о повышенном риске инсультов и тромбозов в жару. По ее словам, жара и без того является серьезным стрессом для организма, количество кислорода в воздухе снижается, что приводит к развитию гипоксии. На фоне последней, а также потери влаги при потении могут развиваться нарушения кровообращения, связанные со сгущением крови. Курение только усугубляет эти симптомы. Врач напомнила, что в табачном дыме содержится до 4 тыс. химических веществ, которые могут вызывать различные заболевания.

В тот же день врач Татьяна Романенко призвала в жаркую погоду пить воду комнатной температуры вместо ледяной, поскольку последняя может спровоцировать простуду. Ледяная вода, по словам врача, вызывает спазм сосудов и способствует ухудшению кровоснабжения слизистых, потому лучше такую воду не пить.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода на этой неделе в Москве будет испытывать горожан на прочность тропической жарой. По его словам, со вторника, 4 июля, столбики термометров устремятся вверх и замрут на отметке в 28 градусов. Такой погода останется до конца рабочей недели, сообщает телеканал «Звезда».

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к концу следующей недели воздух в столице может прогреться до +30 градусов, пишет НСН.

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