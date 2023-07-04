Врачи в Подмосковье спасли девушку с вызванным простудой удушьем

В подмосковном Подольске медики спасли девушку с вызванным простудой удушьем. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в минздраве Московской области.

22-летняя пациентка обратилась в скорую помощь из-за болей в горле и затрудненного дыхания. Ее отвезли в ЛОР-отделение подольской больницы. Медики диагностировали у нее острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани.

Такое состояние, по словам врачей, возникло у девушки на фоне простуды. Ее экстренно прооперировали, сообщает сайт aif.ru.

Как рассказал завотделением Артем Гербергаген, в ходе операции у пациентки произошла остановка дыхания, ей провели вскрытие просвета дыхательных путей и установили в разрез трубку, отмечает телеканал «360».

В течение нескольких минут были восстановлены жизненно важные показатели благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов.

«Вторым этапом мы вскрыли пациентке абсцесс надгортанника, а спустя неделю удалили дыхательную трубку», — добавил врач.

В настоящее время девушка чувствует себя хорошо, она продолжит лечение и скоро ее выпишут, пишет Life.ru.

30 июня в региональном минздраве рассказали, что врачи Воскресенской больницы поставили на ноги 61-летнюю пациентку после переломов шейки бедра с обеих сторон и онкологии. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо, передвигается с помощью ходунков и готовится к выписке, после которой будет направлена на реабилитацию в одно из реабилитационных отделений Московской области, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главврача медучреждения Юрия Райхмана. Самостоятельно передвигаться женщина сможет через несколько месяцев.

В мае медики из Видновской районной клинической больницы извлекли из головы семилетней девочки игрушечный рог единорога, с которым та проходила два года.

Родителей беспокоило уплотнение на лбу девочки, и они обратились в больницу. Выяснилось, что в возрасте пяти лет девочка упала на пластмассовую игрушку. Рана со временем зажила, однако уплотнение выше рубца осталось, потому родители решили отвести дочь к медикам.