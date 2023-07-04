Два человека погибли при столкновении самолета с мотоциклом в Гондурасе

В Гондурасе два мотоциклиста погибли в результате столкновения с приземлявшимся самолетом. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщило издание El Heraldo.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на аэродроме Пуэрто-Лемпира.

Предполагается, что погибшие выехали на взлетно-посадочную полосу в тот момент, когда легкий самолет Cessna 206 совершал посадку. Оба скончались на месте от полученных травм.

Между тем глава департамента Грасиас-а-Диос Эрика Уртехо раскритиковала власти Гондураса за недостаточное финансирование. Она подчеркнула, что из-за отсутствия материальной поддержки со стороны государства уже который год не удается возвести ограждение в районе аэродрома.

Ранее, 1 июля, стало известно о гибели пилота при столкновении двух легких штурмовиков военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии во время учебных маневров в районе города Вильявисенсио. Второй пилот серьезно не пострадал.