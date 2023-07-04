Спрос на определение местоположения абонента за полгода вырос в 1,5 раза

Количество нелегальных запросов по поиску местоположения абонента за первые полгода 2023-го выросло в 1,5 раза. За январь–июнь этот показатель достиг 35 тыс., а за весь 2022 год их было более 55 тыс. Об этом сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

«Спрос на определение местоположения абонента вырос в среднем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это связано с общим ростом числа онлайн-мошенничеств; пользоваться сервисом могут как ревнивые мужья и жены, так и те, кто хочет взыскать какой-либо долг с определенного человека», — отметил руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Также заниматься нелегальным определением геолокации могут преступники, которые готовят квартирную кражу.

Разновидность услуг так называемого пробива, позволяющая определить координаты абонента в конкретный момент времени, называется «вспышка», пояснил аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Александр Забровский. Злоумышленники ведут поиск по номеру телефона и дате/времени активного или последнего действия — входящего звонка или SMS. При этом потоково предоставлять координаты пользователя в режиме реального времени они не могут.

По прогнозам специалистов, тенденция на увеличение спроса на мобильный «пробив» будет сохраняться, его стоимость составляет порядка 30 тыс. рублей.

В свою очередь, главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов в беседе с «Известиями» напомнил, что незаконное определение местоположения абонента подпадает под статью УК РФ.

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Найдутся все: спрос на определение местоположения абонента вырос в 1,5 раза