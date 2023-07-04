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Парки Подмосковья за полгода посетили свыше 34 млн человек

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С января по июнь парки Московской области посетили 34,6 млн человек. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, это на 6,5 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья», — цитирует министра телеканал «360».

Самым посещаемым в первом полугодии 2023 года стал парк «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 1,6 млн человек. Кроме того, почти 1,2 млн человек посетили ЦПКиО в Пушкино, пишет RT. Свыше 754 тыс. человек побывали в парке «Сестрорецкий» в Клину, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Московской области в настоящее время работают 184 парка, что в семь раз больше, чем девять лет назад. До конца года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева будут продолжены или завершены работы по обустройству еще нескольких зон отдыха на свежем воздухе.

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Ранее 3 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино. По его словам, жители района получат одну из крупнейших зон отдыха у воды, а сами пруды станут новой достопримечательностью района, пишет НСН. Работы в районе Марьинских прудов планируется завершить уже в сентябре этого года. Возле прудов обустроят широкие тротуары, установят лавочки и современные уличные фонари, оборудуют пандусы для спуска к воде, установят детские площадки и спортивные зоны с тренажерами, пишет «Москва 24».

В этот же день Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных в Москве. По его словам, благоустройство Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных положило начало превращению гранитных берегов города в прогулочные пространства.

В апреле в МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в неположенных местах. На территории Московской области штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей, отмечает телеканал «Звезда».

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