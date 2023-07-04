Парки Подмосковья за полгода посетили свыше 34 млн человек

С января по июнь парки Московской области посетили 34,6 млн человек. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, это на 6,5 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья», — цитирует министра телеканал «360».

Самым посещаемым в первом полугодии 2023 года стал парк «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 1,6 млн человек. Кроме того, почти 1,2 млн человек посетили ЦПКиО в Пушкино, пишет RT. Свыше 754 тыс. человек побывали в парке «Сестрорецкий» в Клину, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Московской области в настоящее время работают 184 парка, что в семь раз больше, чем девять лет назад. До конца года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева будут продолжены или завершены работы по обустройству еще нескольких зон отдыха на свежем воздухе.

Ранее 3 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино. По его словам, жители района получат одну из крупнейших зон отдыха у воды, а сами пруды станут новой достопримечательностью района, пишет НСН. Работы в районе Марьинских прудов планируется завершить уже в сентябре этого года. Возле прудов обустроят широкие тротуары, установят лавочки и современные уличные фонари, оборудуют пандусы для спуска к воде, установят детские площадки и спортивные зоны с тренажерами, пишет «Москва 24».

В этот же день Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных в Москве. По его словам, благоустройство Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных положило начало превращению гранитных берегов города в прогулочные пространства.

В апреле в МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в неположенных местах. На территории Московской области штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей, отмечает телеканал «Звезда».