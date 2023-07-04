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Площадь пожара на складе в Химках выросла до 2,3 тыс. кв. м

МЧС: площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках выросла до 2,3 тыс. кв. м
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Фото: МЧС России
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Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках, в котором горит лакокрасочная продукция, выросла до 2,3 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 00:00 площадь пожара — 2,3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара были привлечены 90 человек и 33 единицы техники.

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Накануне сообщалось, что площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. кв. м.

Ранее в этот день в ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям» о пожаре на складе в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Уточнялось, что горит складское помещение на площади 400 кв. м. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

По словам очевидцев, совсем недалеко от горящего здания располагается общежитие. Также местная жительница в беседе с «Известиями» отметила, что на место происшествия прибыли пожарные бригады из нескольких соседних городов.

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