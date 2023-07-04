Восемь взрослых и ребенок отравились мясом медведя в Забайкалье

В Забайкальском крае девять человек, в том числе ребенок, отравились мясом медведя. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Куанда Каларского округа. По информации врачей, жители села плохо почувствовали себя после того, как употребили мясо медведя.

Как уточняет «РИА Новости», шесть человек были госпитализированы, еще трое остаются дома. Во вторник, 4 июля, пострадавших доставят в Читу, где они пройдут обследования, отмечает телеканал «360». Там же им поставят точный диагноз.

Образцы дикого мяса изъяли, они будут переданы в краевую ветеринарную лабораторию для исследования, пишет НСН. Госветслужба Забайкалья пообещала принять все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания, отмечает Life.ru.

По данным источника «Известий», медведь, чьим мясом отравились люди в июле, был добыт еще в мае.

30 июня стало известно, что в Санкт-Петербурге около 100 человек отравились в ресторане на набережной канала Грибоедова. Работу заведения остановили на 90 дней.

В тот же день стало известно, что число госпитализированных с отравлением детей из лагеря «Белые горы» возросло до 18, пишет RT. 29 июня прокуратура Бурейского района объявила о начале проверки в детском лагере «Белые горы» из-за массового отравления, сообщает телеканал «Звезда». Сообщалось, что 70 детей обратились к медикам с жалобами на рвоту и боль в животе, сообщает ИА Регнум. По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки заболеваемости в лагере стал норовирус.