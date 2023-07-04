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Рогов заявил о переходе ВС РФ в активную оборону в Запорожской области

Рогов: войска России в Запорожской области перешли в активную оборону
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Фото: РИА Новости
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Российские военные ВС РФ перешли в активную оборону и контратаку на линии фронта в Запорожской области. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что командиры российских бойцов не тратят живую силу просто так, в отличие от командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Накануне Рогов сообщил, что под селом Дорожнянка в Запорожской области уничтожена группа украинских диверсантов, подчеркнув, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно отражают атаки ВСУ по всей линии фронта.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе села Марфополь Запорожской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Также были ликвидированы три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

2 июля Рогов указал на подготовку ВСУ к началу второго этапа контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Он отметил, что основной удар ВСУ могут сосредоточить на любом из участков фронта — от васильевского направления до Времевского выступа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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