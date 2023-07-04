Банки продолжили продавать сниженную ставку по ипотеке

На рынке продолжают распространяться практики, которые направлены на поддержку краткосрочного спроса на жилье, рассказали «Известиям» в ЦБ. Речь идет о возможности купить сниженную ставку у кредитной организации, или же снизить проценты по ипотеке на первые два–три года с одновременным завышением стоимости жилья, уточнили в регуляторе.

Подобные опции есть на рынке, подтвердили «Известиям» банки. Клиенты могут уменьшить проценты по ипотеке на весь срок, сделав единовременный платеж при оформлении кредита, рассказали в Сбере. Там сообщили, что предложение востребовано: программой воспользовались более 22 тыс. заемщиков, которые суммарно сэкономили 6,1 млрд рублей. В большинстве сделок клиенты выбирают дисконт ставки на 1,5 п.п., уточнили в кредитной организации.

В то же время в ВТБ заверили, что дополнительных рисков по закредитованности заемщиков такая услуга не несет, она соответствуют требованиям регулятора. В банке ввели подобный продукт с 10 мая: чтобы получить дисконт от 0,5 до 8 п.п. заемщикам необходимо внести единовременный платеж.

Некоторые участники рынка снижают процент на первые несколько лет с одновременным повышением стоимости жилья или продают сниженную ставку, сказали в УБРиР, добавив, что сами такие инструменты не применяют. Опция низких процентов по ипотеке на первые один–три года выплаты займа в различных вариациях началась с 2020-го года, а вот покупки сниженной ставки — с 2015–2016 годов, но широко не применялась, уточнили в Абсолют Банке, отметив, что клиентам доступны, как первое, так и второе предложение.

Эксперты предупреждают, что для покупателей подобные предложения банков не всегда выгодны.



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Любой процент за ваши деньги: банки продают сниженную ставку по ипотеке