В МГИМО назвали маловероятным одобрение заявки Швеции до саммита НАТО

Маловероятно, что Швеция получит одобрение на вступление в НАТО до саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом заявил «Известиям» аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.

В настоящее время заявку Стокгольма на присоединение к блоку не одобрили лишь Венгрия и Турция.

«(Президент Турции Реджеп Тайип. — Ред.) Эрдоган воспользуется ситуацией и продолжит политический торг, который он успешно ведет с Западом с прошлого года, и уже добился ощутимых результатов. США будут стараться продавить решение до Вильнюсского саммита, поэтому ставки растут. Времени осталось немного, поэтому маловероятно, что стороны успеют прийти к компромиссу», — спрогнозировал эксперт.

Липунов допустил, что и на Будапешт будут оказывать сильное давление, причем как Брюссель, так и Вашингтон. Однако венгерские власти могут тянуть время и одобрить присоединение Швеции к НАТО лишь после аналогичного решения Анкары.

Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, однако их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия.



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