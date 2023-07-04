Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в понедельник, 3 июля, поддержал члена палаты лордов Великобритании Ричарда Балфа, указавшего на российский статус полуострова.

«Это закономерная оценка, и отрадно видеть, что риторика политиков из различных стран мира в отношении российского Крыма меняется», — заявил Гемпель «РИА Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что ответственные деятели формируют свою позицию на основе объективных данных, а также исторических справок. По его словам, Западу необходимо понять, что воссоединение Крыма с РФ стало результатом общепризнанного демократического процесса — референдума.

Накануне британский лорд Ричард Балф в интервью The Guardian заявил, что считает Крым российским, а также признал законными претензии Москвы на Донецк и Луганск.

Отдельные западные политические деятели также отмечают принадлежность полуострова России. В их числе лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая указала, что жители Крыма свободно выразили свое желание о присоединении к РФ через референдум. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в свою очередь подчеркнул, что никогда в истории полуостров не был украинским.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа от 18 марта, подавляющее большинство россиян (86%) уверены в правильности воссоединения Крымского полуострова с Россией. Из них 53% аргументируют свое мнение тем, что Крым — исконно русская земля, 9% называют причиной волеизъявление крымчан, а 6% — национальную принадлежность.