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Очевидцы рассказали о тушении пожара в подмосковных Химках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар на складе в Химках может распространиться на ближайшие строения. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

Она подчеркнула, что буквально за час площадь горения на территории бывшей мебельной фабрики выросла до 1 тыс. кв. м. Информацию подтвердили в экстренных службах.

По словам очевидцев, совсем недалеко от горящего здания располагается общежитие. Также местная жительница в беседе с «Известиями» отметила, что на место происшествия прибыли пожарные бригады из нескольких соседних городов.

Предполагается, что возгорание повлечет за собой значительный финансовый ущерб.

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Ранее, 3 июля, в ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям» о пожаре на складе в Химках. Местная прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

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