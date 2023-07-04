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Устроивший стрельбу в аэропорту в Кишиневе мужчина скончался

Экс-сотрудник МВД Таджикистана, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался
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Фото: Соцсети
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Гражданин Таджикистана, застреливший в аэропорту Кишинева двух силовиков, скончался в больнице. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба МВД Молдавии в официальном Telegram-канале.

«Человек, подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту Кишинева, скончался 15 минут назад», — говорится в сообщении.

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В пятницу, 30 июня, в международном аэропорту Кишинева произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты — временно отложены. Злоумышленник, по предварительной информации, прилетел в Кишинев из Турции.

Ему запретили пересечение границы, в результате чего пассажир забрал пистолет у пограничника и начал стрелять. Он убил владельца оружия и сотрудника службы безопасности аэропорта. При задержании он был тяжело ранен и несколько дней не приходил в сознание, находясь под охраной в одной из больниц Кишинева.

Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, 1 июля, что открывший стрельбу в аэропорту 43-летний пассажир, и по совместительству гражданин республики, находился в розыске за похищение человека.

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