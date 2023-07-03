Пожар на Кожевенной линии в Петербурге локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание в здании на Кожевенной линии в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

«В 22:47 локализация пожара на площади 450 кв. м», — говорится на сайте ведомства.

К настоящему моменту сведений о пострадавших не поступало. Тушением огня занимаются 38 человек, используется девять единиц техники МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в чердачном помещении. Причины случившегося пока не установлены.

Спасательные службы произвели эвакуацию всех людей из корпуса горящего здания, а также из двух соседних зданий, включая барную линию.

О пожаре сообщалось ранее в понедельник, в 20:30.