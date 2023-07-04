Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 4 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе спецоперации младший сержант Евгений Семёнкин в составе гаубичной артиллерийской батареи в условиях постоянного обстрела и атак со стороны противника выполнил свыше 50 огневых задач по поражению объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего в ходе выполнения задач благодаря профессионализму младшего сержанта Евгения Семёнкина российской артиллерией было уничтожено пять танков, более 15 боевых бронированных машин (ББМ) и боевых машин пехоты (БМП) украинских националистов, а также большое количество боевиков. Подразделение Семёнкина работало в условиях ожесточенного сопротивления противника, применявшего ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные аппараты.

Также Минобороны выделило заслуги старшего прапорщика Вячеслава Шастина, который в составе батареи управления артиллерийской бригады ВС РФ выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах управления огнем дивизионов. Украинские националисты при попытке артобстрела российских позиций осколками от разорвавшихся снарядов повредили одну из машин связи. Шастин, погрузив на бронетранспортер необходимые запчасти, незамедлительно выдвинулся к поврежденной машине.

Несмотря на угрозу для жизни, находясь в непосредственной близости от линии фронта под плотным огнем вражеской артиллерии, старший прапорщик восстановил работоспособность машины, эвакуировал ее из зоны поражения украинской артиллерии и снова развернул сеть связи. Благодаря его самоотверженным действиям было обеспечено поддержание устойчивого управления российскими войсками, что помогло отбить атаку противника и перейти в контрнаступление.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, артиллерийский расчет под командованием сержанта Степана Шаламова выполнял боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, ведущей наступательные действия на позиции ВСУ. В ходе боя под артиллерийским и минометным огнем националистов расчет Шаламова уничтожил два самоходных орудия, а также большое количество живой силы противника.

Благодаря профессиональным навыкам сержанта Степана Шаламова, а также умелым и слаженным действиям его подчиненных нанесенный артиллеристами урон обеспечил прорыв оборонительных позиций врага и продвижение батальонной тактической группы ВС РФ вглубь обороны ВСУ. По итогам боя националисты оставили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили.

Накануне военный корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как подразделение на угледарском направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выслеживает технику противника. Когда координаты цели выяснены, можно возвращать беспилотник, уточнил журналист. Пока аппарат возвращается, военнослужащий успевает передать разведанные координаты в работу артиллерийским войскам.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщил, что российские силы отразили девять атак ВСУ на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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