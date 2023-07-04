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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Минобороны РФ 4 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе спецоперации младший сержант Евгений Семёнкин в составе гаубичной артиллерийской батареи в условиях постоянного обстрела и атак со стороны противника выполнил свыше 50 огневых задач по поражению объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего в ходе выполнения задач благодаря профессионализму младшего сержанта Евгения Семёнкина российской артиллерией было уничтожено пять танков, более 15 боевых бронированных машин (ББМ) и боевых машин пехоты (БМП) украинских националистов, а также большое количество боевиков. Подразделение Семёнкина работало в условиях ожесточенного сопротивления противника, применявшего ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные аппараты.

Также Минобороны выделило заслуги старшего прапорщика Вячеслава Шастина, который в составе батареи управления артиллерийской бригады ВС РФ выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах управления огнем дивизионов. Украинские националисты при попытке артобстрела российских позиций осколками от разорвавшихся снарядов повредили одну из машин связи. Шастин, погрузив на бронетранспортер необходимые запчасти, незамедлительно выдвинулся к поврежденной машине.

Несмотря на угрозу для жизни, находясь в непосредственной близости от линии фронта под плотным огнем вражеской артиллерии, старший прапорщик восстановил работоспособность машины, эвакуировал ее из зоны поражения украинской артиллерии и снова развернул сеть связи. Благодаря его самоотверженным действиям было обеспечено поддержание устойчивого управления российскими войсками, что помогло отбить атаку противника и перейти в контрнаступление.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, артиллерийский расчет под командованием сержанта Степана Шаламова выполнял боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, ведущей наступательные действия на позиции ВСУ. В ходе боя под артиллерийским и минометным огнем националистов расчет Шаламова уничтожил два самоходных орудия, а также большое количество живой силы противника.

Благодаря профессиональным навыкам сержанта Степана Шаламова, а также умелым и слаженным действиям его подчиненных нанесенный артиллеристами урон обеспечил прорыв оборонительных позиций врага и продвижение батальонной тактической группы ВС РФ вглубь обороны ВСУ. По итогам боя националисты оставили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили.

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Это нарушит координацию атак противника на важном участке линии боевого соприкосновения, считают эксперты

Накануне военный корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как подразделение на угледарском направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выслеживает технику противника. Когда координаты цели выяснены, можно возвращать беспилотник, уточнил журналист. Пока аппарат возвращается, военнослужащий успевает передать разведанные координаты в работу артиллерийским войскам.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщил, что российские силы отразили девять атак ВСУ на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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