В Подмосковье женщина пострадала от брошенной в квартиру петарды

В подмосковном Ступино пьяный мужчина бросил пиротехническое изделие в форточку квартиры, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом 3 июля сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.

Отмечается, что 73-летняя пострадавшая обратилась в полицию. По ее словам, неизвестный бросил в форточку ее квартиры пиротехническое изделие.

«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили правонарушителя и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Им оказался местный житель 1989 года рождения в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МВД, пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение.

Накануне в Никольском кафедральном соборе Оренбурга неизвестная женщина взорвала петарды. Прихожане были сильно испуганы, возникла паника. Обошлось без пострадавших, но сильно повреждено напольное покрытие.