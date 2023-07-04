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Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике

Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике и сотрудничество в ООН
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе телефонного разговора 3 июля обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня и обсудили ситуацию в Сирии.

«Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров отметил «важное значение принятого в мае решения о восстановлении прав Сирии в Лиге арабских государств и позитивное влияние этого события на процессы на Ближнем Востоке и севере Африки».

В свою очередь Микдад от имени руководства Сирии «подтвердил поддержку России в проводимой ею специальной военной операции на Украине».

Как уточнили в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.

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Ранее, 22 июня, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Сирия, Турция и Иран согласились с концепцией дорожной карты, которую представила Россия в рамках содействия нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. По его словам, согласование займет определенное время. При этом он отметил, что процесс продвигается, и все согласились с тем, что затягивать с ним нельзя.

В тот же день МИД РФ выступил с инициативой о проведении консультативной встречи России, Лиги арабских государств и стран Ближневосточного региона, активно вовлеченных в ближневосточное урегулирование.

20 июня заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов перед началом 20-го раунда переговоров заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Также он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах: взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

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