Четыре человека госпитализированы после ДТП на юго-востоке Москвы

В результате лобового столкновения двух автомобилей на улице Капотня в районе дома №4 на юго-востоке Москвы (ЮВАО) были госпитализированы четыре человека. Об это в понедельник, 3 июля, сообщило агентство «Москва».

«Четыре человека госпитализированы после лобового столкновения двух автомобилей на улице Капотня», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В машине российского производства после ДТП были зажаты водитель и три пассажирки. Чтобы высвободить пострадавших, спасательным службам пришлось срезать крышу и двери автомобиля. Водитель иномарки сильно не пострадал, добавило агентство.

В столичном дептрансе сообщили, что на обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в этот же день мужчина с коляской влетел в торговый павильон крупного маркетплейса из-за наехавшего на него автомобиля в Ивановке Московской области. Водитель Kia-Sorento не справился с управлением и совершил наезд на мужчину. Мужчина был госпитализирован с закрытым переломом ноги, ребенок не пострадал, добавили в областной прокуратуре.