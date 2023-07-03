Скейтер весом 100 кг напал на мужчину в Петербурге

Мужчина со скейтом напал на прохожего с собакой во время вечерней прогулки в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает в понедельник, 3 июля, телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел поздним вечером 2 июля. По словам жены пострадавшего, они вместе гуляли с собакой. В какой-то момент высокий мужчина весом около 100 кг проезжал мимо них на скейте. Он проехал близко к паре, из-за чего пешеход сделал ему замечание. Скейтер остановился, произошла перепалка.

После ссоры скейтбордист стал преследовать семейную пару. Мужчина снова начал ругаться с незнакомцем, а женщина отошла подальше. Далее она увидела, что скейтер ударил ее мужа в грудь.

У пострадавшего пошла кровь, и он начал терять сознание. Его жена вызвала скорую. Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением груди.