Пожар на Кожевенной линии в Петербурге распространился на 500 кв. м
Пожар в пятиэтажном административном здании, расположенном на Кожевенной линии, 34 в Санкт-Петербурге, распространился на площади 500 кв. м. Об этом в понедельник вечером, 3 июля, сообщил источник «Известий».
Сообщается, что возгорание произошло в чердачном помещении здания. Причины пожара пока не установлены.
Спасательные службы произвели эвакуацию всех людей из корпуса горящего здания, а также из двух соседних зданий, включая барную линию.
Возгорание произошло ранее в понедельник, 3 июля, в 20:30. Пожар тушат по повышенному номеру 1-БИС.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.