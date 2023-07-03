YouTube удалил канал пародиста Зеленского

Видеохостинг YouTube удалил канал пародирующего президента Украины Владимира Зеленского Макса Комикадзе. Об этом сам комик и резидент «Шоу ВиЛ» сообщил в своем Telegram-канале.

В пояснительном письме специалисты хостинга указали, что владелец канала нарушил правила сообщества, однако какие именно, не уточнили.

«Запад не терпит нашей правды, поэтому российский контент им неугоден. Это исключительно политический шаг», — прокомментировал удаление канала комик.

Макс Комикадзе также подчеркнул, что все его ролики будут доступны на отечественных платформах.

В подписчиках его канала было почти 500 тыс. человек. Макс Комикадзе публиковал на нем не только скетчи с Зеленским, но и с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, хостинг удалил и второй канал блогера, за публикацию фильма «Луганск. Противостояние», который он снял во время поездки на Донбасс, когда он и его команда отвозили гуманитарную помощь.

Ранее, 20 апреля, блогер-миллионник Стас Ай, Как Просто! (настоящее имя Стас Васильев) рассказал о блокировке своих каналов на YouTube, поездке в Донбасс. Говоря о политике видеохостинга YouTube, блогер отметил, что понимает, по какой причине удаляются его каналы, однако посетовал на то, что поводы не были озвучены прямо.

Видеохостинг YouTube стал чаще блокировать российские каналы после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В разное время блокировке подверглись не только блогеры, но и платформы телеканалов, в том числе RT и ГТРК. Хостинг оставляет материалы, тиражирующие западную точку зрения и откровенные фейки о ВС РФ.