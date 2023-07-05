В Москве стартовал прием заявок на акселерационную программу для экспортеров

В столице начался набор участников на девятый поток акселератора «Экспортеры 2.0». Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В проекте могут принять участие предприниматели, у которых уже есть продукт или услуга для продажи за рубежом. При этом их бизнес должен быть зарегистрирован в Москве не менее полугода назад. Также у участников не должно быть бюджетных задолженностей свыше 100 тыс. рублей.

В рамках программы наставники расскажут, как просчитать рентабельность продукта и оценить спрос на экспортных рынках. Компаниям нужно будет выполнять задания как самостоятельно, так и в отраслевых группах. Выпускники получат дипломы от партнера проекта — школы управления «Сколково».

Организатор программы — Московский экспортный центр (МЭЦ). Набор сейчас открыли на девятый поток, заявки принимаются до 8 августа. Отмечается, что выпускники одного из предыдущих потоков поставили за рубеж товаров более чем на полмиллиарда рублей.

«Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень», — отметила Сергунина.

За все время МЭЦ помог пройти обучение представителям почти 180 компаний (правительство Москвы компенсирует 85% стоимости обучения). Среди них — столичный разработчик программного обеспечения, сотрудничающий теперь с партнерами из Таиланда, а также производитель продуктов для здорового питания, который экспортирует товары в Юго-Восточную Азию.