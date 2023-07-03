В Северной Осетии подросток пропал во время купания

Возле станицы Архонской в Пригородном районе Северной Осетии пропал 14-летний подросток. Об этом 3 июля сообщила прокуратура республики.

По предварительной информации, он пропал во время купания. Для его поиска в близлежащем водоеме были привлечены водолазы.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявило ведомство в Telegram.

Накануне в Самарской области нашли 14-летнюю девушку, которая пропала днем ранее. Для поисков девочки по тревоге подняли личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировку направили во все отделы полиции, подразделения Росгвардии, волонтерские организации.