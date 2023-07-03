В Орловской области началась расчистка русла Сосны

В Орловской области началась подводная расчистка русла реки Сосны в пределах райцентра Колпна. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» на деньги из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального департамента надзорной и контрольной деятельности.

Госконтракт на расчистку выполняет ООО «Воддорстрой», пишет InfoOrel.ru. Подрядчик уже приступил к разработке грунта гидромеханизированным способом многофункциональным земснарядом Watermaster Classic.

5 июля департамент совместно с ЗАО «Горпроект» (подрядчик по осуществлению строительного контроля) запланировал выездную проверку выполнения работ.

В начале июля сообщалось, что активисты Тверской области приняли участие в этапе федеральной акции по очистке берегов водоемов «Марафон рек». Подобные мероприятия проходят во всех приволжских городах в поддержку нацпроекта «Экология».