Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит умерить аппетиты в отношении Крыма. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что Киев не может представить Украину без Крыма и пока полуостров останется с Россией, конфликт не закончится.

«Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные. Всё, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мертвого осла уши. Крым всегда находился в составе России, никогда оттуда юридически не выходил, и поэтому аппетиты свои ему необходимо умерить. Крым всегда был, есть и будет российским», — цитирует Трофимова «РИА Новости».

Взамен политик рекомендовал Зеленскому заняться территориями Западной Украины, пока они всё еще остаются подконтрольными киевскому режиму.

Ранее этим же днем, 3 июля, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя то же заявление украинского лидера, указала, что Зеленский таким образом раскрыл свою нацистскую сущность.

Киевские власти неоднократно отмечались заявлениями о намерениях вернуть Крым в состав Украины. Более того, в мае Зеленским было инициировано создание совета по вопросам деоккупации и реинтеграции региона. По словам украинского лидера, возвращение Крыма является безальтернативным вариантом как для Украины, так и всего мира.

Однако, как заявил 18 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявления киевского режима о возвращении Крымского полуострова демагогичны. Дипломат также напомнил об обещаниях украинских властей уничтожить русский язык и русскую культуру в случае захвата российского региона.

Между тем даже отдельные западные политические деятели признают принадлежность полуострова России. В их числе лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая указала, что жители Крыма свободно выразили свое желание о присоединении к РФ через референдум. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в свою очередь отметил, что никогда в истории полуостров не был украинским.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа от 18 марта, подавляющее большинство россиян (86%) уверены в правильности воссоединения Крымского полуострова с Россией. Из них 53% аргументируют свое мнение тем, что Крым — исконно русская земля, 9% называют причиной волеизъявление крымчан, а 6% — национальную принадлежность.