Реклама
Прямой эфир
Армия
В Запорожской области уничтожена группа украинских диверсантов
Мир
В посольстве Белоруссии в Гааге рассказали о ремонте здания после нападения
Мир
НАТО согласует продление полномочий генсека Столтенберга 4 июля
Мир
Протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Общество
Участникам СВО хотят дать возможность переходить на бесплатное обучение в вузах
Общество
Глава Ростова озвучил сумму ущерба от действий ЧВК «Вагнер»
Общество
Минтранс заявил о сокращении пробки у Крымского моста до 9 км
Общество
Правнучку летчика Чкалова попросили проверить на финансирование ВСУ
Общество
Посол США встретилась с обвиняемым в РФ в шпионаже журналистом Гершковичем
Мир
МИД России осудил процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО
Мир
ВСУ обстреляли поликлинику в Запорожской области
Общество
Кравцов рассказал о принятии единых программ школьного образования
Мир
Совбез ООН проведет заседание по Украине 17 июля
Сюжет:

Власти Крыма призвали Зеленского умерить аппетиты в отношении полуострова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит умерить аппетиты в отношении Крыма. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что Киев не может представить Украину без Крыма и пока полуостров останется с Россией, конфликт не закончится.

«Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные. Всё, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мертвого осла уши. Крым всегда находился в составе России, никогда оттуда юридически не выходил, и поэтому аппетиты свои ему необходимо умерить. Крым всегда был, есть и будет российским», — цитирует Трофимова «РИА Новости».

Взамен политик рекомендовал Зеленскому заняться территориями Западной Украины, пока они всё еще остаются подконтрольными киевскому режиму.

Ранее этим же днем, 3 июля, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя то же заявление украинского лидера, указала, что Зеленский таким образом раскрыл свою нацистскую сущность.

Путь в будущее: как был построен Крымский мост
Пять лет назад началось движение по грандиозному сооружению

Киевские власти неоднократно отмечались заявлениями о намерениях вернуть Крым в состав Украины. Более того, в мае Зеленским было инициировано создание совета по вопросам деоккупации и реинтеграции региона. По словам украинского лидера, возвращение Крыма является безальтернативным вариантом как для Украины, так и всего мира.

Однако, как заявил 18 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявления киевского режима о возвращении Крымского полуострова демагогичны. Дипломат также напомнил об обещаниях украинских властей уничтожить русский язык и русскую культуру в случае захвата российского региона.

Между тем даже отдельные западные политические деятели признают принадлежность полуострова России. В их числе лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая указала, что жители Крыма свободно выразили свое желание о присоединении к РФ через референдум. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в свою очередь отметил, что никогда в истории полуостров не был украинским.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа от 18 марта, подавляющее большинство россиян (86%) уверены в правильности воссоединения Крымского полуострова с Россией. Из них 53% аргументируют свое мнение тем, что Крым — исконно русская земля, 9% называют причиной волеизъявление крымчан, а 6% — национальную принадлежность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023