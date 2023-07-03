В Санкт-Петербурге загорелось здание на Кожевенной линии

В Санкт-Петербурге 3 июля загорелось одно из зданий по Кожевенной линии, 34.

По предварительным данным, горид чердак.

Огонь распространился на площади 80 кв. м. Его тушат по повышенному номеру 1-БИС.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее, 27 июня, в Санкт-Петербурге в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого пострадали трое человек, включая младенца. Огнеборцы спасли 30 человек, в том числе четырех детей. Для эвакуации населения они использовали в том числе автолестницу.