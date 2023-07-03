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НАТО согласует продление полномочий генсека Столтенберга 4 июля

Reuters: НАТО согласует продление мандата Столтенберга 4 июля
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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НАТО продлит полномочия генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год 4 июля. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника среди дипломатов.

По информации агентства, официально одобрено оно будет на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе 4 июля.

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Ранее, 21 июня, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО. По его словам, США хотят продлить полномочия текущего главы альянса.

До этого, 18 июня, журналист Патрик Винтур в статье для газеты The Guardian написал, что отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека НАТО может привести к тому, что действующий глава альянса Столтенберг останется на своем посту еще на год.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сейчас бывшему премьер-министру Норвегии 64 года.

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