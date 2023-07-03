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Минтранс заявил о сокращении пробки у Крымского моста до 9 км

Минтранс Крыма: пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 9 км
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Фото: ТАСС/Юрий Березнюк
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Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 9 км. Об этом 3 июля сообщил министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 20:00 пробка 9 км, время ожидания до шести часов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Лукашенко также отметил, что в обратном направлении по состоянию на 20:00 пробка составляет только 200 м. Водителям придется задержаться на 15 минут.

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Ранее в этот день Telegram-канал оперштаба Кубани сообщил, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигала приблизительно 13 км. Для помощи водителям на месте работали аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС России.

Накануне, 2 июля, минтранс Крыма увеличил количество постов досмотра у Крымского моста. Время ожидания при этом составляло около пяти часов.

Затор в 5 км при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовался 1 июля. На этом фоне был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой.

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