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Джокович в шутку вытер траву полотенцем во время матча на Уимблдоне

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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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Сербский теннисист Новак Джокович в шутку принялся вытирать траву полотенцем во время своего матча на Уимблдоне 3 июля.

Его игра с аргентинцем Педро Качином была прервана из-за дождя. Матч не могли возобновить из-за того, что травяное покрытие корта оставалось мокрым.

Тогда Джокович взял полотенце и стал сотрудникам помогать привести корт в удобное состояние. Он также сказал своей команде дуть, чтобы трава высохла быстрее.

Когда игра возобновилась, серб одержал победу со счетом 6:3, 6:3, 7:6 и вышел во второй круг, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

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Джокович является 23-кратным победителем турниров «Большого шлема», ему принадлежит рекорд по числу титулов. Уимблдонский турнир он выигрывал семь раз.

Ранее в этот день россиянин Андрей Рублев начал Уимблдон с победы над австралийцем Максом Пёрселлом. Рублев выиграл в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Во втором круге ему предстоит сыграть с Асланом Карацевым из России.

Уимблдонский теннисный турнир проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир «Большого шлема».

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