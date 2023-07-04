5 июля — Ульянин день: зачем в праздник чистят колодцы и готовят банные веники

В России 5 июля отмечается народный праздник Ульянин день. Он также известен как День Ульяны и Галактиона и связан с историей христиан, пострадавших от рук язычников. В 2023 году торжество приходится на среду. «Известия» рассказывают о его значении и традициях.

Ульянин день – 2023: как появился праздник

О мучениках известно мало — только то, что они были христианами и пострадали за веру, приняв мученическую смерть от язычников.

О гибели семейства упоминается в греческих сборниках о древних святых. Согласно древним письменам, язычники утопили Галактиона в море, а его жену и сына Сатурнина сожгли на костре.

Поскольку у славян нет имени Иулиания, то в качестве названия народного праздника было выбрано близкое по созвучности имя Ульяна — так и появился Ульянин день.

Ульянин день – 2023: традиции и обряды

В Ульянин день, или «на Ульяну», наши предки наводили порядок в доме, чтобы очистить пространство от нечисти. Так, традиционным занятием в этот день была чистка колодцев. После этого вода в них становилась чистой и полезной для здоровья.

На Ульяну также собирали купальницу — растение, которое известно в народе под названием «кошачья дрема». Затем из нее делали банные веники.

Ульянин день – 2023: что можно и нельзя делать в праздник

В этот православный праздник верующие до сих пор готовят банные веники. Считается, что благодаря своей целебной силе они способны вылечить многие болезни, особенно если попариться ими 5 июля. А если в бане с веником попарится влюбленная пара, то союз молодых будет долгим и крепким.

Этот же день хорош для прогулок на свежем воздухе и поездок. Согласно поверьям, удача обязательно улыбнется тем, кто в пути.

После полудня рекомендуется заняться насущными делами. Решать же важные вопросы с утра категорически возбраняется, так как дела могут не сложиться.

Ульянин день – 2023: народные приметы

До наших дней сохранилось много народных примет, связанных с Ульяниным днем. Так, если в среду будет много комаров, то в скором времени можно ожидать теплую и ясную погоду.

Если на больших камнях с утра появится влага, то в ближайшие дни быть сильному ливню. Если же день выдался чересчур жарким, то в первый месяц зимы будут морозы.

Ранее «Известия» писали о народном празднике Ярилин день, который также отмечают в начале июля.