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Девочка погибла после падения футбольных ворот в Ростовской области

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Фото: СК РФ/rostov.sledcom.ru
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В Ростовской области из-за падения футбольных ворот погибла 11-летняя девочка. Об этом 3 июля сообщило СУ СК России по региону.

«По версии следствия, 30 июня на футбольной площадке, расположенной в хуторе Камышев Зимовниковского района, произошло опрокидывание футбольных ворот на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщило ведомство в Telegram.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи и криминалисты выполняют осмотр места происшествия. Назначено проведение необходимых экспертиз.

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Ранее, 30 мая, в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на гребном канале «Дон». В момент происшествия там шел футбольный матч в рамках детских соревнований по футболу — играли команды «Ростов» и «Батайск». В результате происшествия погибла женщина. При обрушении трибуны она получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи.

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