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Эрдоган обвинил «военных лоббистов» в противодействии зерновой сделке

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Лоббисты противодействуют продлению зерновой сделки. Об этом 3 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Начавшиеся со стамбульского процесса договоренности по зерну, обмену пленными, другие дипломатические усилия, к сожалению, столкнулись с противодействием лоббистов <военной операции>. С этим лоббизмом столкнулась и Турция. Если бы стамбульские инициативы были расценены как способ закончить конфликт на достойных позициях, не было бы столько потерь и слез», — сказал он турецким телеканалам.

Эрдоган отметил, что целью лоббистов стала Турция за свою взвешенную внешнюю политику.

«Мы стали мишенью для лоббистов <военной операции> из-за нашей сбалансированной политики. На нас оказано очень больше давление со стороны тех, кому это не нравится. А в качестве рычага давления использовали, как всегда, оппозицию», — отметил президент Турции.

Он указал, что Турция является единственной страной, которая ведет диалог с Россией и Украиной на уровне глав государств и реализует инициативы для решения острых вопросов.

«Зерновая сделка спасает жизни‎»‎
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Ранее 3 июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать «дочку», которую подключат к SWIFT. По информации издания, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.

В мае замглавы МИД России Сергей Вершинин также указал, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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