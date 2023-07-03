Tesla увеличила поставки до рекордных 466 тыс. машин

Tesla резко увеличила поставки до рекордных 466 тыс. машин, об этом говорится в пресс-релизе компании. На рост показателей повлияло снижение цен, передает телеканал «Известия». В компании отметили, что помогли правительственные субсидии. Увеличились поставки бюджетных моделей Model 3 и Model Y. Финансовую отчетность за I квартал Tesla опубликует в июле.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.