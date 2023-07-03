Мужчина с коляской влетел в павильон из-за наехавшего на него автомобиля в Подмосковье

Мужчина с коляской влетел в торговый павильон крупного маркетплейса из-за наехавшего на него автомобиля в Ивановке Московской области. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила региональная прокуратура.

Водитель Kia-Sorento не справился с управлением и совершил наезд на мужчину.

«В результате ДТП потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «закрытый перелом ноги», ребенок не пострадал», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Воскресенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, а также ход и результаты проверки УМВД РФ по Воскресенску по факту ДТП.

Ранее, 26 июня, в Московской области автобус с рабочими столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате инцидента пострадали два человека.