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ВСУ обстреляли поликлинику в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поликлинику в селе Новомихайловское Запорожской области. Об этом 3 июля сообщили «Известиям» оперативные службы региона.

«Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Новомихайловское Черниговского района. Повреждена кровля поликлиники. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот день в экстренных службах Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, что ВСУ обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка. Под обстрел попал автобус, в результате погиб мужчина.

3 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что ВСУ за последние сутки пытались прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. По словам Гагина, украинские боевики каждый день несут большие потери.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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