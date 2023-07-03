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В Краснодарском крае произошло массовое ДТП с одним погибшим

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Фото: Управление МВД России по Краснодарскому краю
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Один человек погиб в массовом ДТП в Каневском районе Краснодарского края. Об этом 3 июля сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла на трассе Краснодар – Ейск, где проводились ремонтные работы и было организовано реверсивное движение.

«По предварительным данным, водитель Renault Magnum с прицепом под управлением гражданина Белоруссии не выдержал дистанцию до стоящего впереди Ford Transit и допустил с ним столкновение», — сказано в сообщении.

Далее по инерции автомобили столкнулись еще с пятью машинами, стоявшими впереди.

«В результате ДТП водитель Ford Transit погиб на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливают полицейские. Водителя Scania с травмами доставили в Каневскую ЦРБ. Ведется следствие», — отметили в пресс-службе краевого МВД.

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Ранее, 22 июня, в Кавказском районе Краснодарского края столкнулись три автомобиля. Водитель легкового Hyundai выехал на встречку и врезался в грузовик «МАЗ». От удара легковушку отбросило на Nissan. В результате пострадала 23-летняя пассажирка Hyundai.

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