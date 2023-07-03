Латвия возобновила выдачу виз россиянам в ограниченном порядке

Латвия с 4 июля возобновит ограниченный прием заявлений на выдачу виз некоторым категориям граждан России. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление пресс-службы МИД республики.

«После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля министерство иностранных дел возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом», — отмечается в заявлении ведомства.

Подача виз будет осуществляться в ограниченном режиме. Подать заявление смогут родственники граждан Латвии и лиц, обладающих статусом неграждан. Исключения затронут и родственников граждан стран ЕС. Кроме того, подать документы можно будет по веским гуманитарным причинам: в случае серьезного заболевания близкого человека или участия в похоронах.

Ранее, 26 июня, Латвия полностью отменила выдачу виз для граждан России. Сообщается, что ведомство приняло такое решение якобы из-за «непредсказуемого развития внутриполитических событий в России».

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Позже Финляндия запретила въезд россиянам с туристическими визами.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе.